В США вооруженные злоумышленники устроили кровавую перестрелку [ Редактировать ]
В американском штате Род-Айленд произошла перестрелка между двумя группами неизвестных злоумышленников. В результате инцидента получили ранения девять человек.
Правоохранители уточнили, что огнестрельные ранения различной тяжести получили получили восемь мужчин и одна женщина.
Отмечается, что сначала неизвестные yfxfkb стрельбу из автомобиля в сторону одного из домов, после чего жители строения начали вести ответный огонь. В результате боя было произведено несколько десятков выстрелов
Читайте также, неизвестный открыл стрельбу в казино "Онейда". Игральное заведение находится недалеко от города Грин-Бей, штат Висконсин, человек, который подозревается в стрельбе, задержан сотрудниками правоохранительных органов, полицейские ведут осмотр здания, где велась стрельба.
Кроме того, восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной преступником на объекте почтовой компании FedEx в городе Индианаполис, полиция заявила, что стрелок покончил с собой и больше не представляет угрозы.
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