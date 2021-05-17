2 136 нових заражень COVID-19 зафіксовано в Україні. Одужало втричі більше. Шпиталізували понад 1200 хворих. Померло за добу 109 людей. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській і Дніпропетровській областях.

Щеплено за добу - 2 тисячі 230 громадян. Від початку вакцинальної кампанії одну дозу препарату отримали 940 тисяч людей, дві дози - 18 тисяч. І сьогодні в Україну має надійти чергова партія вакцини Pfizer. Про це повідомив очільник МОЗу Максим Степанов. Загалом до кінця року ми повинні одержати 42 мільйони доз протиковідних препаратів різних виробників.