COVID-19 в Украні: померло 109 людей [ Редактировать ]
2 136 нових заражень COVID-19 зафіксовано в Україні. Одужало втричі більше. Шпиталізували понад 1200 хворих. Померло за добу 109 людей. Найбільше підтверджених випадків у Донецькій, Рівненській, Сумській і Дніпропетровській областях.
Щеплено за добу - 2 тисячі 230 громадян. Від початку вакцинальної кампанії одну дозу препарату отримали 940 тисяч людей, дві дози - 18 тисяч. І сьогодні в Україну має надійти чергова партія вакцини Pfizer. Про це повідомив очільник МОЗу Максим Степанов. Загалом до кінця року ми повинні одержати 42 мільйони доз протиковідних препаратів різних виробників.
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