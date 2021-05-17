Министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну заявил, что с понедельника, 17 мая, правительство Кипра ослабит карантинные ограничения. Комендантский час будет действовать с 00:00 до 5:00. Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Так, пропуск SafePass больше не потребуется для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако пропуск останется обязательным для посещения фитнес-залов, театров, торговых центров, отелей, домов престарелых.

Публичные мероприятия будут разрешены с участием не более 200 человек и их количество не будет превышать 30% вместимости помещения.

Парки развлечений и игровые площадки также смогут возобновить работу. Вместимость театров и кинотеатров ограничена 30% в помещении и 50% на открытом воздухе.

Также власти приняли решение, что 50% сотрудников частных и государственных предприятий могут приходить на работу, а остальные продолжат выполнять обязанности дистанционно. При этом те, кто идут на работу, должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус или получить хотя бы первую дозу вакцины от коронавируса три недели до этого.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе сделали долгожданное заявление по въезду туристов. Также мы писали о том, что Болгария разрешает въезд украинским туристам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.