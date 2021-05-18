Америка зобов'язалася надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна

Україна звернеться до Білого дому, щоб отримати протиковідні вакцини від США. Міністр закордонних справ доручив українській амбасаді розпочати відповідні перемови. Напередодні Сполучені Штати повідомили, що надішлють вісімдесят мільйонів доз в інші країни. Це будуть препарати від чотирьох виробників.

Для їхнього розподілу США враховуватимуть епідситуацію й потреби держав, а також співпрацюватимуть з різними міжнародними організаціями. Президент Джо Байден зазначив, що Америка зобов'язалася надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна.