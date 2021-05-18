Україна проситиме у США вакцини від коронавірусу [ Редактировать ]
Україна звернеться до Білого дому, щоб отримати протиковідні вакцини від США. Міністр закордонних справ доручив українській амбасаді розпочати відповідні перемови. Напередодні Сполучені Штати повідомили, що надішлють вісімдесят мільйонів доз в інші країни. Це будуть препарати від чотирьох виробників.
Для їхнього розподілу США враховуватимуть епідситуацію й потреби держав, а також співпрацюватимуть з різними міжнародними організаціями. Президент Джо Байден зазначив, що Америка зобов'язалася надати вп'ятеро більше вакцин, ніж пожертвувала будь-яка інша країна.
Ми повинні допомагати боротися з хворобою у всьому світі, щоб залишатися в безпеці тут, вдома, і робити правильні речі, допомагаючи іншим людям. Це правильний вчинок, це розумний вчинок і сильний вчинок.
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