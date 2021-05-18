Саме тут письменниця працювала над романами про Еркюля Пуаро

Дім королеви детективу Агати Крісті виставили на продаж у Великій Британії. Це маєток у графстві Оксфордшир. У ньому письменниця із чоловіком оселилися 1934 року й жили до самої смерті Крісті.

У триповерховому будинку 5 спалень, чотири ванні кімнати, робочий кабінет і бібліотека. Ця оселя стала прототипом резиденції міс Марпл - славнозвісної героїні детективів Агати Крісті.

Саме тут письменниця працювала над романами про Еркюля Пуаро. Майбутньому власникові доведеться викласти майже чотири мільйони доларів.