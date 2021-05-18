На Донбасі ворог і далі ігнорує домовленості про режим тиші й посилює потужність атак. Б'є з 82 і 120-мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів. На ворожі обстріли армійцям доводиться відкривати вогонь у відповідь.

Світлодарська дуга, ланка української оборони неподалік Горлівки. Напередодні по цих позиціях вдарили ворожі міномети.

Позивний "Сем", військовослужбовець Збройних сил України:

Було дуже гаряче, дуже. Не пам'ятаю, коли так в останній раз було. Мабуть, в 2017, в кінці 2016. Дуже шквально, дуже. Було несподівано. Ну, це війна.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Видно, що це вогонь відкривали ті люди, що знаються - у них є професійний рівень. Тобто вони відкривали вогонь дуже щільно, били прицільно.

Били надвечір, коли інспекторів ОБСЄ на лінії зіткнення вже немає. Тож менше шансів, що підступний вогневий удар зафіксують спостерігачі. Схоже, що атакували з кількох точок або одночасно з різних мінометів.

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Вогонь відкривався з мінометів 82 та 120 калібру. Вогонь відкривався 2 серіями: перша серія 15-20 мін, і з проміжком у 5-7 хвилин - друга серія, теж 15-20 мін.

Крім того, від обстрілу постраждали й цивільні об'єкти. Так снаряди й міни вдарили по агропідприємству - тут зачепили один з корпусів, та перебило лінію електропередач.

Вояки припускають: така раптова ескалація може бути пов'язана зі зміною підрозділів супротивника на цій ділянці фронту.

Позивний "Сова", військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз у них пройшла ротація, сили поміряються, агресивна сторона. Будемо через день-два знати чітко - хто там, яка в них позиція. який у них досвід.

Що ж до загальної ситуації на фронті, за минулу добу бойовики щонайменше дев'ять разів обстрілювали українські позиції. Ворожий снайпер поранив одного армійця, проте медики врятували його життя.