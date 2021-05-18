В школьном учебнике по украинскому языку обнаружили ссылку на порносайт [ Редактировать ]
В школьном учебнике по украинскому языку для 10 класса (автор - Александр Авраменко) обнаружили ссылку на порносайт.
Об этом в соцсети TikTok сообщил пользователь toxacheep.
Так, парень рассказал о том, что на странице 189 составители прикрепили ссылку на сайт, при переходе на который открывается контент с порнографическим содержанием.
Стоит отметить, что в электронной версии этого учебника также есть данная ссылка.
Ранее сообщалось, что в учебнике по украинской литературе для 8-го класса обнаружили недетскую сказку. История о приключениях Красной Шапочки на новый лад поразила даже взрослых.
Также мы писали о том, что учебник для третьего класса поразил недетской задачей.
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