В Україну прибули 120 тисяч доз вакцини Pfizer [ Редактировать ]
Сьогодні в Україну привезли понад 120 тисяч доз вакцини від Pfizer - це перша з чотирьох партій, які до кінця тижня пообіцяли привезти від ЮНІСЕФ.
Загалом маємо отримати пів мільйона доз - ними мають щепити насамперед освітян. Ці вакцини Україна отримає безкоштовно у рамках міжнародної програми KOVACS.
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