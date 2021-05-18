Сьогодні в Україну привезли понад 120 тисяч доз вакцини від Pfizer - це перша з чотирьох партій, які до кінця тижня пообіцяли привезти від ЮНІСЕФ.

Загалом маємо отримати пів мільйона доз - ними мають щепити насамперед освітян. Ці вакцини Україна отримає безкоштовно у рамках міжнародної програми KOVACS.