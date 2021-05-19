Ентоні Блінкен зустрінеться з Сергієм Лавровим [ Редактировать ]
Сьогодні Ентоні Блінкен вперше поспілкується з Сергієм Лавровим. Зустріч очільників зовнішньополітичних відомств США та Росії відбудеться у Рейк'явіку. На ній говоритимуть про підготовку до потенційного саміту президентів Байдена і Путіна наступного місяця.
Точної дати і місця проведення цього заходу ще не узгодили. Ймовірно, торкнуться й інших тем. Раніше держсекретар США заявляв, що Вашингтон має до Москви низку питань - зокрема, стосовно скупчення російських військ біля кордонів України, кібератак на США, "Північного потоку-2", а також втручання у західні виборчі процеси.
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