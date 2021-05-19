Для бакалавров и магистров создадут единый госэкзамен [ Редактировать ]
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о создании единого государственного экзамена для бакалавров и магистров. Правительство также утвердило перечень специальностей, которые должны будут сдавать этот экзамен.
Об этом речь шла на заседании Кабмина.
На разработку и совершенствование Единого государственного экзамена предусмотрено 4 754,4 тысячи гривен. Принятое правительством постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.
Напомним, что украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.
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