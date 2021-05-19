Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял постановление о создании единого государственного экзамена для бакалавров и магистров. Правительство также утвердило перечень специальностей, которые должны будут сдавать этот экзамен.

Об этом речь шла на заседании Кабмина.

На разработку и совершенствование Единого государственного экзамена предусмотрено 4 754,4 тысячи гривен. Принятое правительством постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, что украинские школьники с лучшими результатами внешнего независимого оценивания (ВНО) и победители школьных олимпиад будут получать стипендии в размере от 10 тыс. до 100 тыс. грн в месяц.