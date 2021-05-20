Французький Лувр відкрив двері для відвідувачів [ Редактировать ]
У Франції пом'якшили карантин. Уже відкрилися театри й музеї. Лувр уперше за кілька місяців знову приймає відвідувачів, втім, лише за попередньо заброньованими квитками.
Після піврічної перерви запрацювали кінотеатри й літні тераси у кафе й ресторанах. Окрім цього, в уряді скасували заборону на торгівлю в непродуктових крамницях. Також скоротили комендантську годину, відтепер вона діятиме від 9 вечора до 6 ранку.
Валері Буше, відвідувачка Лувру:
Таке враження, ніби народилася заново. Аж сльози на очі навертаються. Раніше я часто ходила до Лувру. Тепер бачу, що деяких картин немає, щось переставили, але все одно дуже тішуся.
Еммануель Макрон, Президент Франції:
Ми ще не подолали пандемії. Робимо тільки перші кроки до відкриття країни. Ми зважилися на це після консультацій із членами уряду, місцевою владою, науковцями, представниками промисловості та бізнесу.
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