У Франції пом'якшили карантин. Уже відкрилися театри й музеї. Лувр уперше за кілька місяців знову приймає відвідувачів, втім, лише за попередньо заброньованими квитками.

Після піврічної перерви запрацювали кінотеатри й літні тераси у кафе й ресторанах. Окрім цього, в уряді скасували заборону на торгівлю в непродуктових крамницях. Також скоротили комендантську годину, відтепер вона діятиме від 9 вечора до 6 ранку.

Валері Буше, відвідувачка Лувру:

Таке враження, ніби народилася заново. Аж сльози на очі навертаються. Раніше я часто ходила до Лувру. Тепер бачу, що деяких картин немає, щось переставили, але все одно дуже тішуся.

Еммануель Макрон, Президент Франції: