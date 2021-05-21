На Прикарпатті блокували проїзд у напрямку Львова. Центральну трасу перекрили обурені селяни. Вимагали відремонтувати дорогу до їхніх сіл.

Чи почули людей? - розкажуть мої колеги.

- Людина ж в лікарню їде. Один автобус пропустіть…- Їдьте…

На в'їзді в місто Долина - черги машин. Усі намагаються прорватися, та автотраса Мамалига-Стрий заблокована. Кілька десятків людей безперервно снують пішохідним переходом. Вимагають - відремонтувати іншу дорогу - сполученням Долина - Велика Тур'я.

Дарія Бібик, жителька села Велика Тур'я:

Двадцять п'ять кілометрів автобус долає дві години. Людина, вставши в шостій годині, вона о тут виходить із автобуса о восьмій ранку.

Євген Чулуп, житель села Новичка:

Я вже пошкодив днище, відірвав глушник, і треба ремонтувати машину.

Аварійна дорога сполучає місто Долину з шістьма найбільшими селами громади. Любомир із Белеєва. Як і більшість його односельців працює в Долині. Донедавна на роботу щодня добирався аварійною дорогою. Та ось уже кілька місяців винаймає квартиру в місті. Каже, так і дешевше, і головне - нерви та машина - цілі.

Любомир Чех, житель села Белеїв:

По такій дорозі їхати це означає їхати повільно, це витрати бензину, витрати на амортизацію..

Торік перекривали трасу двічі. І таки домоглися, щоб їм почали ремонтувати дорогу. Тоді з двадцяти п'яти кілометрів чиновники пообіцяли полагодити три, а за решту взятися вже цього року. Та зробили тільки два і зникли. А на новому асфальті почали з'являтися ями.

Зараз вона вся сплине ця дорога. До весни вона не протягне …

Аби хоч якось проїхати час від часу самотужки засипають найбільші вибоїни….

Володимир Кіс, житель села Тростянець:

Скора допомога то всі просять Бога, щоб ніхто не помирав і не хворів. Люди привозили щебеню, гравій хто щебінь засипаємо от той участок позасипали люди там, де дуже великі ями..

У Долинській міськраді розповідають: у їхній ОТГ - понад сто сімдесят кілометрів аварійних місцевих доріг. Але цей відрізок - найгірший. Тому вони неодноразово зверталися до - державного підприємства "Дороги Прикарпаття" - включити його в перелік для першочергового ремонту. Два кілометри торік ті зробили, а ось доля решти й досі не відома.

Андрій Курташ, заступник міського голови Долина:

Була інформація що поділили виконання на дві черги. Перша черга, і наша дорога попала в другу чергу. Ми зверталися щодо озвучення термінів проведення ремонту і щодо обсягів, нам інформації такої чітко дати не змогли.

Із обласних чиновників до протестувальників нині так ніхто і не приїхав. Не вдалося поспілкуватися і з керівництвом держпідприємства і нашій знімальній групі. Та селяни кажуть: на самотік це не залишать. Виходитимуть на акції і в подальшому.