Величезні ями, подекуди від асфальту і сліду не залишилося

Аби проїхати відстань у 9 кілометрів, жителі селища Вишкова, що на Закарпатті, чи не щодня витрачають щонайменше пів години. Величезні ями, подекуди від асфальту і сліду не залишилося.

Коли у селі з'явиться придатна до їзди дорога, дізнавалися мої колеги.

Жителька селища Вишкова Аніта показує вікно своєї спальні. Кілька тижнів тому, з-під коліс машини, що їхала по дорозі, вилетіло каміння, та шибка тріснула.

Аніта Гецо, жителька смт Вишково:

Чула я лиш так камінь, машина проїхала тай нараз. І там із цього боку із вершу до низу впало все так що там лишилося лиш метелик, лиш камінь туда і всьо.

Тріщина у вікні наслідок бездоріжжя, кажуть місцеві. Адже шлях тут у аварійному стані.

Марта та Аніта Гецо, жительки смт Вишково:

Ніхто нич не журиться нашими дорогами, Вже і з велосипедом не мож, Проїхались ме з малим єден, другий ісьме впали із біціглями.

Коли востаннє тут бачили дорожників, місцеві не пам'ятають. А дорога в селі у жахливому стані. Водії розповідають, уже стомилися ремонтувати свої машини чи не щотижня.

Василь Лехман, житель смт Вишково:

Дороги вообще нема, їхати не можна. Місяць їду, треба всьо робити, всю ходову, всьо. Ужас.

Водії кажуть, шлях у вибоїнах тягнеться щонайменше 10 кілометрів. Іван за кермом більше 30 років. У Вишкові чоловік проїздом, їде у справах у сусіднє село Яблунівку. Погодився підвезти і нас.

Іван Боринський, житель м. Ужгород:

Селище міського типу. І щоб така дорога була, як тут люди мають добератися, на автобус, як перевізники видержують це непонятно. Треба їхати по тротуару, тому що нема де їхати дороги нема.

З кожним метром дорога стає гіршою. Ями метрові та дуже глибокі.

Таких ям на дорозі ми не бачили давно. Глибина цієї вибоїни більше 10 см

Місцеві кажуть, вже і на протести виходили, і підписи збирали з вимогою полагодити дорогу. Голова селища розповідає, у 2018 році шлях пообіцяли відремонтувати. Виготовили кошторис, оголосили тендер. Та на цьому все.

Ярослав Гайович, селищний голова смт Вишково:

Вартість цих доріг по тим цінам 18 року складає 45 млн, відсутність коштів, ну що ще.. я не одноразово писав листи на область.

Дорога на балансі області - місцевої служби автомобільних доріг. Цього року чиновники вже приїздили в село для обстеження шляху. І знову ж таки пообіцяли ремонт.

Ярослав Гайович, селищний голова смт Вишково:

Направлено акт обстеження цієї дороги у службу місцевих автодоріг у Закарпатській області, є їхні запевнення що буде проведений ямковий ремонт і частковий ремонт з суцільним асфальтом.

Зрештою, в області пообіцяли зробити ремонт вже цього року. У селищі сподіваються, що питання таки зрушить з мертвої точки.