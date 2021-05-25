Українські артилеристи відпрацювали протидію ворожому вторгненню [ Редактировать ]
Артилерійські навчання поблизу окупованого Криму провели українські військові.
За легендою, підрозділ великокаліберних гармат "Мста-Б" мав відбити атаку морського десанту противника. Бійці пересувалися з позиції на позицію та визначали цілі за допомогою безпілотників.
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України:
Здійснили розгортання підготовку та виконання навчальних стрільб, після вони здійснили переміщення в інші райони виконання вогневих завдань, послідовно відпрацювавши декілька десятків завдань. Зазначене тренування засвідчило: артилерійські підрозділи готові до виконання визначених завдань.
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