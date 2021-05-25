Закрите небо! Україна з цієї ночі зупиняє повітряне сполучення з Білоруссю. Авіакомпаніям та літакам заборонено літати над сусідньою країною. Так сьогодні вирішив Кабмін.

Примусову посадку літака Ryanair у Мінську українські урядовці назвали порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. А ухвалене сьогодні рішення - необхідністю забезпечити безпеку польотів та пасажирів.

Микола Кулеба, міністр закордонних справ України:

Чому ухвалене це рішення. Воно, на перший погляд, може здатися політичним. Але воно також є безпековим. Тому що дії білоруської влади є непередбачуваними. І ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі.

На заборону вже відреагували у білоруському посольстві й направили вітчизняному МЗС ноту протесту. Мовляв, рішенням здивовані, бо ситуація не стосується України і найближчим часом очікують скасування заборони.