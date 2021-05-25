"Жінки за Мир" ініціювали національний марафон на підтримку дитинства й материнства - Наталія Королевська [ Редактировать ]
Мізерні виплати, недостатня соціальна підтримка та відсутність пільг.
"Жінки за Мир" ініціювали національний марафон на підтримку дитинства й материнства. Так хочуть привернути увагу влади до демографічної кризи в країні. Жінки всіх областей виклали вимоги в Маніфесті й передадуть їх президенту, прем'єру і спікеру.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы в Киеве объявили всеукраинский марафон в поддержку детства и материнства. Это без политических лозунгов, но с четкими требованиями мы подготовили по инициативе Национальной платформы "Женищны за мир" пакет законопроектов - как сегодня оказать помощь детям, семьям с детьми, детям-сиротам, многодетным семьям, социально-незащищенным семьям, потому что другого механизма в мире не существует.
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