Украинец вживил в тело восемь чипов (видео) [ Редактировать ]
Украинец Павел Клец установил рекорд, став самым чипированным украинцем. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".
Отмечается, что в тело мужчины вживили семь чипов и во время установления рекорда добавили еще один - от домофона.
Сам Павел - айтишник. Говорит, что ему интересно быть первопроходцем и изучать новые технологии. Поэтому в его теле уже семь крохотных электронных устройств - он может расплачиваться на кассах и в метро кистью руки, открывать и заводить машину или открывать сейф без ключа. Теперь еще и в подъезд попадет, просто приложив руку к домофону.
Стоимость одного чипа составляет около 100 долларов.
Ранее мы писали о том, что ученые создали уникальный чип для мониторинга здоровья.
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