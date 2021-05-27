Поставщики газа обнародовали цены для населения на июнь 2021 года. Кроме того, компании также публикуют годовые тарифы, которые они установили до 30 апреля следующего года.

Об этом сообщает профильное издание "Газправда", которое занимается ценовым мониторингом.

Читайте также Регулирование цен на газ: Кабмин принял важное решение

Самый низкий тариф на июнь установила ГП "Эвода Трейд" КП "Луцкводоканал" - 7,90 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Нафтогаз снабжение" - 12 гривен (компания не имеет отношения к НАК "Нафтогаз Украины").

Самый низкий годовой тариф установила компания ООО "Агросинтез Трейдинг" - 7,80 гривен за кубометр. Самый высокий - ООО "Черновицкая областная энергоснабжающая компания", ООО "Киевская областная энергоснабжающая компания", ООО "Херсонская областная энергоснабжающая компания" - 13,50 гривен.

Ранее эксперт рассказал, почему в Украине выросла цена на газ. Также мы писали о том, что тарифы на электроэнергию с 1 июля могут рекордно "взлететь".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.