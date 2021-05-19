В среду, 19 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров не будет продлевать возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке газа для предприятий теплокоммунэнерго. Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

Постановление правительства действует только до 20 мая 2021 года.

С завтрашнего дня правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и не обязывает "Нафтогаз" продавать газ для них по фиксированной цене.

Это чрезвычайно важный шаг для создания полноценного рынка газа.

Это шаг, который позволит местной власти взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду.

Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь бут заключать договора на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком газа. Они получат это право даже в случае задолженности за газ, добавил премьер.

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