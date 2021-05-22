Власть хочет "спрятать" главу Офиса президента в СНБО от газового скандала и неудобных отношений Ермака с Дмитрием Козаком.

Об этом пишут Экономические новости в статье "Страсти по газу и Берлинский провал. За что и куда может уйти Ермак?".

Как пишет издание, причиной такой кадровой ротации является "двойное дно" в отношениях Андрея Ермака с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, которое вылилось в "газовый договорняк", грозящий необратимо запятнать имя главы ОП.

"Так 15 января тогдашний и.о. министра энергетики Витренко предложил решить проблему, разблокировав транзит газа из Средней Азии и экспорта газа "независимыми компаниями из России", в чем многие увидели недвусмысленный призыв к возвращению в энергетическую зависимость от Кремля. (К слову, недавно власти крайне оперативно да еще и ловко проигнорировав предусмотренную для подобных решений процедуру и определили Витренко в НАК "Нафтогаз" на место Коболева). Для такого смелого предложения по газу очевидно необходимо было "добро" из ОП (или же "заказ" на банальное оглашение предложения по уже уготовленному выше сценарию)", - объясняется в материале.

Также отмечается, что согласно многочисленным сведениям Витренко - это креатура именно Ермака который, по "любопытному истечению обстоятельств" за три дня до того в рамках совещания политических советников "нормандского формата" встретился с Дмитрием Козаком, где, судя по всему, обсуждалось совсем не восстановление мира на Донбассе.

Это все, как пишется, и стало причиной шумихи на тему "зрады", после которой, в Зе-команде решили провернуть имиджевую "спасительную операцию", перебросив Ермака в Совбез, поскольку "списывать" пока еще действующего руководителя ОП никто не собирается, на что намекает недавнее заявление Зеленского.

"Он сделал несколько акцентов на роли Ермака, похвалив его, мол, тот жертвует своей репутацией ради общего блага, пишет телеграм-канал Легетимный (вполне возможно, курируемый из ОП, так что их позиция также намек)", - уточняет издание и добавляет, что такая кадровая ротация может сдвинуть отношения Украины и России с мертвой точки.

"Ермак сейчас фактически вместо министра иностранных дел Кулебы пытается управлять внешней политикой, а вот в вопросе с переговорами по ситуации на Донбассе ему то ли не хватает смелости, то ли им движут иные интересы. Работа в Нормандскими формате идет, мягко говоря, не очень эффективно, чтобы не сказать — на грани фола", - резюмируется в материале.