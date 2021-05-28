Київ потрапив у ТОП-100 найкращих міст світу [ Редактировать ]
Київ - одне з найкращих міст світу. За міжнародним рейтингом компанії Resonance, українська столиця посіла 87 місце.
Лише за рік Київ піднявся аж на 52 сходинки, випередивши Мінськ, Манчестер, Бухарест... Архітектурно обдарований, доброзичливий і креативний - саме так описують місто каштанів. Оцінювали за такими критеріями як: безпека, інфраструктура, зручність транспорту.
А от найкращим містом уже сім років поспіль визнають Лондон. У першій трійці ще Нью-Йорк і Париж.
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