Добре чути війну й за сотні кілометрів від Донбасу. І це не журналістська алегорія. Наша колега Ірина Баглай спустилася під землю, аби побувати на секретному об'єкті, де слухають кожен шурхіт на планеті.

Там одними з перших у світі дізнаються про випробування ядерної зброї, про всі землетруси. Знають, коли очікувати на чергове цунамі в Атлантиці, а коли почнеться нова магнітна буря. Які вони - "вуха землі"?

Місце, якого немає на карті. За цією стіною починається територія, що тривалий час залишалась закритою й таємною для загалу. "Макарів 1" - військова частина, на території якої зберігався арсенал ядерної зброї. Нині проїзд відкритий, і це вже з 12 року Городок, але і його ви не знайдете на карті.

У глибині житомирського лісу цілодобову варту несуть ті, хто чують, як усі ми з вами крокуємо. І навіть можуть відрізнити чоловічу ходу від жіночої.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

Земля постійно шумить.

Цю службу створили в середині минулого століття, коли Земля зашуміла апокаліптично.

1945 рік. Перше застосування ядерної зброї на Землі. США скинули бомби на японські міста Хіросіму й Нагасакі.

Випалена на десятки кілометрів земля й винищене все живе. Наслідки ядерних вибухів пізніше фільмуватимуть і в Радянському Союзі, на полігонах - під час випробовувань ядерної зброї. У Штатах про це дізнаються вже за кілька діб. І це підштовхне СРСР створити власний центр, який фіксуватиме всі ядерні вибухи на землі - службу спецконтролю. Її завдання - прислухатися до будь-яких поштовхів планети.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

Такий моніторинг дозволяє оцінити технологію, тобто чи це ядерний вибух чи термоядерний, тобто технологію розвитку країни наскільки вона вже просунулась і наскільки вона є небезпечною.

До ядерного клубу офіційно входять 5 країн: США, Росія, Велика Британія, Франція та Китай. Наприкінці минулого століття світ домовляється не лише не застосовувати ядерну зброю, а й не випробовувати.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

З 90-х років почали з'являтися нові ядерні країни: Пакистан, Індія, Північна Корея.

"Молоді" ядерні країни, як-от Північна Корея, ігнорують домовленість. Останній, п'ятий за 10 років вибух ядерної бомби в КНДР український центр спецконтролю зафіксував 4 роки тому.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Цікаво, що з кожним роком потужність вибуху зростала.

Після здобуття незалежності Україна ядерно роззброїлась і мало не втратила Центр спецконтролю. Верхівка країни й військове керівництво засумнівалися - а чи потрібен нам такий контролер? Під своє крило військових сейсмологів взяло Національне космічне агентство й фактично врятувало всю базу. Нині наш центр входить до міжнародної системи ядерно-сейсмічного контролю по всьому світу. І до п'ятірки найчутливіших.

Тут гарна підложка - кристалічні породи, і ми дуже добре можемо чути всю земну кулю.

Кристалічні породи - це граніт. Він наче мембрана, добре передає звук навіть за тисячі кілометрів. Його фіксує спеціальна аналітична програма. Розбирає за частотами й визначає: що це - ядерна загроза чи... хтось видобуває той-таки граніт або руду.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Це ми бачимо сигнал з району Фіджі, за 10 тисяч км від нас. Але чому нам потрібно аналізувати, щоб не пропустити - чи це ядерний вибух, чи природного походження.

Але як військові в сосновому лісі Житомирщини дізнаються про найменший рух на іншому кінці світу?

Цей пагорб і є тим самим секретним об'єктом, всередині якого буквально знаходяться вуха землі.

Двері, які використовувались для шахт для ядерних боєголовок.

Справжня підземна фортеця зовні схожа на звичайне бомбосховище. І аби чужі не спокусилися подивитися, що там, - шахта під охороною.

Якщо обладнання спускають ось таким ліфтом, то людині доводиться вже спускатися так, ніжками, при чому на глибину 40 метрів, - це приблизно десь 10 поверховий будинок. Але відвідувачі тут бувають не часто, адже кожен крок і рух фіксується на поверхні в сигналограмі.

На глибині все облаштовано, як на підводному човні, й відчуття такі самі. Тут завжди однакова температура - плюс 8 градусів. Й ідеальна тиша.

Крім радянського обладнання, є й сучасне - модернізоване нашими науковцями.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Цей один датчик виконує завдання набагато краще, ніж ті три і він заміняє їх.

Кардіограма землі. Коливання, звісно, неможливо почути вухом. Іще десятиріччя тому вони виглядали ось так - і друкували їх на папері. Нині все діджиталізовано. І за цими сплесками й рисочками спеціалісти визначають джерело звука.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

Вибух ядерної зброї - це як якийсь вихлоп, різкий звук, а землетрус - це буде довгий гуркіт.

Надчутливість українських геофізичних станцій цінують у світі. Саме цей Центр спецконтролю одним з перших зафіксував таємні ядерні випробування у Північній Кореї.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

Багато є таких випадків, коли просто імітували землетрус у своїй країні, а це треба вміти розрізнити - чи це справді був землетрус, чи ядерний вибух.

А от землетруси за останні 6 років саме в Україні стали фіксувати частіше. І перелік сейсмонебезпечних зон поповнили нові райони, а все - через промислові підриви й видобуток породи. Одне з найнебезпечніших місць - Кривий Ріг, де з допомогою вибухівки й досі видобувають руду.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

У 2015-2016 роках ми побачили - почали відбуватися землетруси. Це каже про те, що чим більше людина втручається у природу, чим більше створює проводить вибухів, порушується баланс - це призводить до того, що зони, де ніколи не було землетрусів, рано чи пізно можуть відбуватися.

5 хвилин - це найпізніше, коли Центр спецконтролю сповіщає рятувальників про першу хвилю землетрусу.

Віктор Гуренчук, менеджер сейсмічної станції РS45:

Ми передаємо дані в реальному масштабі часу.

Попереджений - отже, озброєний, миттєвість сповіщення допомагає вчасно підготуватися до другої, більш потужної хвилі землетрусу й розрахувати руйнування. Сейсмічними датчиками облаштовані всі атомні станції України. У разі ж витоку радіації - повітря одразу тестують.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Коли була аварія на Фукусімі, ми вже у 20 числах березня своїми засобами зареєстрували техногенні нуклеїди, цезій і йод.

Трясе землю постійно. Однак люди це відчувають, коли вже люстра хитається. Один із землетрусів тут фіксують саме в день нашого приїзду.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Це була Румунія - сьогодні вночі сигнал, який за розрахунком мали відчувати на території південно-західної частини Одеської області.

Слухають тут не лише землю, а й океан.

Олександр Лящук, заступник начальника Головного центру спеціального контролю Державного космічного агентства України:

З природних явищ шумить океан. От він від нас дуже далеко, а от, наприклад, сьогодні така погода, що Атлантика шумить - а ми тут це реєструємо.

А коли шум зашкалює, то можуть спрогнозувати навіть цунамі. А ще аналітики пильнують і за космічною погодою.

Нині Сонце починає новий цикл.

Незважаючи на відстань у 900 км, добре чують на Житомирщині й звуки війни на Донбасі. Сейсмоакустичними системами власної розробки можна було б облаштувати передову й тим самим замінити вахтових з тепловізорами. Адже вони фіксуватимуть будь-який рух на ворожій стороні, у так званій зеленці.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Їх можна використовувати для периметрової охорони опорних пунктів.

За звуком пострілу можна вирахувати снайпера в реальному часі й навіть калібр кулі. Техніка могла б фактично замінити і спостерігачів, адже аналітичну програму не обдурити.

Ігор Корнієнко, заступник начальника Головного центру спец контролю Державного космічного агентства України:

Для реєстрації пострілу стрілецької зброї - засвідчити факт застосування того чи іншого озброєння і яка при цьому була потужність вибуху.

Ці розробки Центр спец контролю вже презентував нашим військовим.