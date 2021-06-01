В Україні запровадили День вшанування пам'яті загиблих на Донбасі дітей [ Редактировать ]
В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За таке рішення проголосували 308 нардепів. За даними авторів постанови, із 2014 року під час війни на Донбасі убито понад 240 дітей. На державному рівні заходи із вшанування пам'яті загиблих проводитимуть 4 червня.
Марія Мезенцева, народний депутат, "Слуга народу":
Через ситуацію на Сході, на жаль, в Україні загинуло понад 240 невинних малолітніх дітей, більше ніж 500 отримали поранення і травми, і понад 50 пропали безвісти - їхні батьки не знають, де вони зараз. Існування збройного конфлікту дійсно ускладнює шлях розвитку українських дітей - дехто втратив домівки, дехто втратив рідних, але ми повинні боротися за їхні права і створювати для цього превентивні заходи. Для України цей день є ще однією можливістю привернути увагу парламенту, українського суспільства і тих, хто вбиває українських дітей.
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