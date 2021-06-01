В Україні встановили День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За таке рішення проголосували 308 нардепів.

Яку дату обрали для цього дня та які ще рішення ухвалили депутати - розкаже Ксенія Барвіненко.

Робочий день депутати розпочинають хвилиною мовчання. Вшановують пам'ять дітей, які загинули під час війни на Донбасі.

Марія Мезенцева, народний депутат, "Слуга народу":

Через ситуацію на сході, на жаль, в Україні загинуло більше 240 невинних малолітніх дітей. більше 500 отримали поранення і травми, і більше 50 пропали безвісти. їх батьки не знають, де вони зараз.

День пам'яті призначили на 4 червня. План заходів мають розробити уряд та місцева влада. А депутати тим часом - скоригували порядок денний всієї сесії, додали ще один законопроєкт про розширення неонатального скринінгу новонароджених. Документ передбачає створення по всій Україні центрів ранньої діагностики захворювань.

Хотіли внести до порядку денного і скандальний законопроєкт про мову в кіно. З 16 липня набирає чинності норма про обов'язкову демонстрацію фільмів українською. Автори законопроєкту хотіли відтермінувати дію цього положення до кінця карантину, фактично - на невизначений строк. Утім голосів забракло.

Перед голосуванням пристрасті завирували так, що авторів законопроєкту звинуватили в спробі "відкотити" мовний закон, а голову парламенту в порушенні регламенту.

Як емоції вщухли, то знову до роботи. За два місяці має запрацювати новостворене бюро економічної безпеки, а от директора - і досі не обрали. Нині формують конкурсну комісію, від парламенту туди потрібно подати трьох членів. Двоє, від податкового комітету, бухгалтерка та аудиторка Людмила Рубаненко, і адвокатка Тетяна Шевченко. У комітеті стверджують, обрали найкращих. А от деякі нардепи впевнені, інших навіть не розглядали.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Абсолютно не було тут жодного представленого представника, щоб вони дискутували між собою, представляли точку зору, розуміли чим буде займатись орган БЕБ і хто має його очолювати, ні в якому разі за цих кандидатів голосувати не можна.

Голоси за кандидаток таки знайшлися. А от ще одному члену "парламентської трійки" - від правоохоронного комітету - з посадою не пощастило. Депутати пропонували громадського активіста Олексія Ушакова. Та обранці знайшли в його біографії і цікавіші факти.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Щоб створити незалежний орган, який буде займатися в тому числі тим що забере повноваження в поліції, у міністерства внутрішніх справ, у податкової міліції, СБУ, вони обрали ексспівробітника міністерва внутрішніх справ. Це порушує логіку взагалі створення БЕБ.

З'явилися сумніви і в незалежності конкурсу, мовляв, усі члени комісії від однієї політсили.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Як формується конкурсна комісія - це повна профанація, три представники від РНБО читай від президента, три представники від кабінету міністрів, читай від президента, три представники від комітетів, хто має більшість в усіх комітетах - одна партія слуга народу, 9 із 9-ти представники однієї партії.

Та, вочевидь, відсутність одного члена комісії ролі не зіграє, адже її вважають повноправною, якщо у її складі не менше ніж 6 із 9 необхідних осіб.