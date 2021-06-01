Лукашенка слід змусити відпустити на волю всіх неповнолітніх, затриманих за участь у протестах в Білорусі. Таке звернення до ЄС надіслала Литва. Черговий крок щодо ізоляції незаконної білоруської влади зробили і в НАТО - обмежили доступ до своєї штаб-квартири для посадовців цієї країни. Більше подробиць - в Олени Абрамович.

Подумайте про білоруських підлітків. Із таким закликом у День захисту дітей звернулись до європейських лідерів литовські посадовці. У Литві, де наразі перебуває білоруська опозиція, нагадали, що в тюрмах Мінська досі щонайменше семеро неповнолітніх.

Вікторія Чміліте-Нільсен, спікер парламенту Литви:

Підлітки мають бути в школах, а не у в'язницях. Лукашенко мусить відпустити всіх неповнолітніх, затриманих з політичних причин.

А причин для затримання, згідно з новими законами в Білорусі, дедалі більше. Наприклад, віднедавна заборонено вести прямі трансляції з мітингів. А ще збирати кошти на допомогу тим, кого за це оштрафують. Переслідують медіа в країні ще жорсткіше. Та довго цей режим не протримається, зазначає литовський президент.\

Ґітанас Науседа, Президент Литви:

Ця жорстока й цинічна поведінка влади свідчить про відчай. Напевно, вони вже не вірять, що виживуть у довгостроковій перспективі. Тому намагаються втриматися хоча б у короткостроковій, і, звичайно ж, не без допомоги Росії.

***

З російським президентом Лукашенко зустрічався в Сочі цієї суботи. Путін пообіцяв надати Білорусі позику - 500 мільйонів доларів. Це буде другий транш у межах домовленої торік допомоги - півтора мільярда. Та Лукашенка це не врятує, переконані європейські лідери.

Ангела Меркель, федеральна канцлерка Німеччини:

Дуже добре, що Рада ЄС оголосила про свої заходи так швидко й рішуче. Вони слушні й доречні. Прикро за події, що призвели до них. І зустріч Путіна та Лукашенка в Сочі із цього приводу нічого не змінює.

Раніше Рада ЄС оголосила, що запровадить секторальні економічні санкції проти Білорусі. Йдеться про відмову купувати в Мінська калій та нафтопродукти. Тобто ресурси, які приносять найбільше прибутків для бюджету країни. Вдалися до ізоляції режиму Лукашенка і в НАТО.

Єнс Столтенберг, Генеральний секретар НАТО:

Ми вирішили обмежити доступ білоруського персоналу до штаб-квартири НАТО на підставі нашої оцінки заходів безпеки в штабі.

Хвилю нових санкцій у ЄС спровокувало затримання активіста Романа Протасевича. Заради його арешту Лукашенко пішов на крок, який у Брюсселі назвали державним піратством. Літак з опозиціонером на борту змусили сісти в Мінську.