У Новій Зеландії найпотужніші за останні 100 років зливи. У регіоні Кентербері запровадили надзвичайний стан. Там різко піднявся рівень води в річках.

Влада оголосила про закриття 19 автошляхів. Також зачинили офіси й школи. У затоплених місцинах працюють рятувальники. Гелікоптерами та човнами вони евакуюють жителів до тимчасових притулків.