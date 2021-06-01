У Новій Зеландії запровадили надзвичайний стан через потужні зливи [ Редактировать ]
У Новій Зеландії найпотужніші за останні 100 років зливи. У регіоні Кентербері запровадили надзвичайний стан. Там різко піднявся рівень води в річках.
Влада оголосила про закриття 19 автошляхів. Також зачинили офіси й школи. У затоплених місцинах працюють рятувальники. Гелікоптерами та човнами вони евакуюють жителів до тимчасових притулків.
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