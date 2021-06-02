У Євросоюзі анонсували масштабні зміни Шенгену [ Редактировать ]
Євросоюз взявся за реформу шенгенської зони. У Брюсселі хочуть, з одного боку, уникнути в майбутньому ситуацій, коли країни-члени закриватимуть свої кордони самовільно. З іншого обіцяють пильнувати, хто і на яких умовах потрапляє до шенгенської зони. Як саме хочуть це реалізувати - розкаже Олени Абрамович.
Шенгенська зона запрацює по-новому пообіцяли в Єврокомісії. Там розробили новий кодекс. Він має надійніше захистити кордони Євросоюзу та допомогти уникнути ситуацій, коли країни-члени одна за одною хаотично і самовільно закривають внутрішні межі, як під час коронавірусу.
Йлва Йоганссон, єврокомісарка з внутрішніх справ:
Новий шенгенський кодекс допоможе впоратися із ситуацією, коли держава стоїть перед великою загрозою і потребує внутрішніх перевірок кордонів. Та нещодавно ми опинились у ситуації з пандемією, коли небезпека загрожувала всім одночасно. І діяли по-своєму, що створило чимало проблем.
Перевірки на кордонах новий кодекс не заборонятиме. Проте нова система контролю тих, хто потрапляє до Шенгену, має викликати більше довіри у країн-членів. Щоб ті не квапилися закриватись. Наприклад, до 23 року інформаційні бази прикордонників усіх країн мають бути об'єднані. Налагодять обмін даними про ДНК, відбитки пальців і транспортні засоби. І навіть - про реєстрацію на авіарейси усередині Шенгенської зони.
Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:
Невдовзі ми матимемо найскладнішу систему контролю кордонів у світі. У нас є система в'їзду-виїзду, створена електронна база реєстрації перед в'їздом - Etias. Тобто практично всі наші прикордонники матимуть доступ до всіх цих даних лише через один додаток.
Робити нові паспорти і намагатися потрапити до Шенгену через іншу країну в разі порушень уже не вдасться, пообіцяли в Єврокомісії. Посилять і контроль на морських шляхах - за допомогою постійного корпусу Європейської прикордонної та берегової охорони.
Йлва Йоганссон, єврокомісарка з внутрішніх справ:
Ми постали перед викликами, і вони виникатимуть завжди. Якісь ми можемо передбачити, якісь - ні. Тероризм не закінчиться, можливо, будуть і нові пандемії. І нам потрібно підготувати всю шенгенську зону, як долати ці виклики.
А ще до шенгенської зони планують нарешті додати ті країни ЄС, які туди досі не входять, Хорватію, Болгарію та Румунію. За оцінками Єврокомісії, ці держави технічно вже готові до приєднання.
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