Зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться не всупереч проблемам у відносинах

Не заохочення, а необхідність. У Білому домі прояснили своє бачення саміту США-Росія. За словами спікера Карін Жан-П'єр, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться не всупереч проблемам у відносинах, а саме через їхню наявність.

Речниця наголосила: у Вашингтоні ці переговори не розцінюють як заохочення, а вважають найефективнішим способом зрозуміти плани і наміри Кремля.