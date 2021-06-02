У Білому Домі пояснили мету зустрічі Байдена та Путіна [ Редактировать ]
Не заохочення, а необхідність. У Білому домі прояснили своє бачення саміту США-Росія. За словами спікера Карін Жан-П'єр, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться не всупереч проблемам у відносинах, а саме через їхню наявність.
Речниця наголосила: у Вашингтоні ці переговори не розцінюють як заохочення, а вважають найефективнішим способом зрозуміти плани і наміри Кремля.
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