У США підлітки влаштували стрілянину та отримали кулі від поліцейських [ Редактировать ]
У США двоє підлітків утекли з інтернату й влаштували стрілянину. 14-річна дівчинка та 12-річний хлопець зайшли в будинок у штаті Флорида і поранили його господаря. До місця інциденту прибули поліцейські.
Територію оточили і в гучномовець закликали порушників вийти на подвір'я. Але ті почали стріляти по копах. Поліція відкрила вогонь у відповідь. Школярку - поранили, а хлопець - здався копам.
Майк Чітвуд, поліцейський:
Я сподіваюся, що дівчинка одужає. Поліцейські надали їй першу допомогу одразу на місці. Потім ушпиталили. Однак саме копи врятувати їй життя. Ніхто з нас не приходить на роботу, щоби стріляти та вбивати. Тим паче в 12 чи 14 річних.
по теме
Когда полицейские окружили дом и попытались начать переговоры, дети открыли огонь. В офисе шерифа утверждают, что дети стреляли в офицеров четыре раза на протяжении около получаса. После ранения спутницы мальчик, вооруженный АК-47, сдался
У Каліфорнії на залізниці сталася стрілянина. Як повідомляє "Ройтерс", інцидент трапився на залізничній станції міста Сан-Хосе
Бойовики увірвалися у місто Тегина й відкрили безладний вогонь - доки люди рятувалися втечею, нападники вдерлися до школи-інтернату й схопили дітей
До черги глядачів, які чекали на вході, під'їхала автівка, звідти вийшли троє невідомих, дістали рушниці й відкрили вогонь
За рулем автомобиля Renault Duster находился 15-летний житель села Водовороты. Парнишка не справился с управлением и машина вылетела с дороги в кювет. Полицейские выяснили, что подросток без спросу взял машину своей матери