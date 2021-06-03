У США двоє підлітків утекли з інтернату й влаштували стрілянину. 14-річна дівчинка та 12-річний хлопець зайшли в будинок у штаті Флорида і поранили його господаря. До місця інциденту прибули поліцейські.

Територію оточили і в гучномовець закликали порушників вийти на подвір'я. Але ті почали стріляти по копах. Поліція відкрила вогонь у відповідь. Школярку - поранили, а хлопець - здався копам.

Майк Чітвуд, поліцейський: