На Черкащині пожежники врятували з палаючої водонапірної башти трьох людей [ Редактировать ]
У селі В'язівок на Черкащині пожежники зняли з охопленої полум'ям водонапірної башти трьох місцевих жителів. Попередньо, ті різали металеві конструкції всередині споруди. Як раптом вона зайнялась.
Вибратися самотужки було неможливо, тож довелося чекати порятунку. Надзвичайників викликав перехожий, який помітив дим. Чоловіків евакуювали й передали медикам.
Щоправда, від шпиталізації вони відмовились. Тепер пояснюють поліцейським, що робили в башті.
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