Водный баланс очень важен для хорошего самочувствия, однако не все напитки приносят пользу для организма. Член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер рассказала, какие напитки являются самыми полезными, а от чего стоит отказаться, пишет ukrhealth.net.

Вода. Самым полезным напитком диетолог назвала простую воду. Она способна растворять часть токсинов, которые вырабатывает организм человека. "Мы должны выводить соли. Пот, моча, слезы и так далее - все жидкости в нашем теле имеют какое-то количество солей. Мы их выводим, мы должны воду получать, все должно быть по норме", - объяснила эксперт.

Читайте также Как влияет кофе на повышенное давление

Зеленый чай. Второй, похожий по свойствам на воду напиток - это слабозаваренный зеленый чай. Он тоже приносит пользу человеку. А вот крепкий чай и кофе обладают мочегонным эффектом. Поэтому, чем выше доза этих напитков в день, тем больше нужно пить воды, чтобы компенсировать потерю жидкости.

Какао. Оно является очень полезным продуктом, но есть некоторые нюансы: варить его нужно собственноручно, на молоке, из какао-порошка и с ограниченным количеством сахара. Специалист подчеркнула, что быстрорастворимое какао не приносит пользы и содержит очень высокое количество углеводов.

В свою очередь, к не самым полезным напиткам Ольга Деккер относит соки, в том числе свежевыжатые, и сладкую газировку. Все они на 100 миллилитров продукта имеют 12 граммов углеводов, а это равно четырем чайным ложкам сахара.

"Это та энергия, которая ведет к перееданию, повышает уровень глюкозы в крови и также в виде энергии должна быть сожжена", - подытожила диетолог.

Ранее мы писали о том, какие напитки стимулируют работу мозга. Также сообщалось, какой напиток эффективно сжигает жир.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.