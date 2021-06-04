В оккупированном Луганске на улицах появились билборды с фотографией бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого белорусские власти задержали, заставив приземлиться в Минске самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс.

Портреты журналиста с надписью "убийца" развесили на нескольких улицах столицы самопровозглашенной "ЛНР". Об этом написал в Facebook журналист Александр Махов.

В Луганске повесили билборды Протасевича. Гражданского журналиста, работавшего на Донбассе, считают убийцей. Пропагандистская машина перемалывает человека.

Прокуратура так называемой "ЛНР" возбудила уголовное дело против Протасевича за то, что он якобы участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе батальона "Азов". 1 мая луганские силовики попросили Минск выдать Протасевича для проведения с ним "следственных действий".

Глава КГБ Беларуси также утверждает, что Роман Протасевич участвовал "в бесчинствах" на юго-востоке Украины, а потом этот опыт "активно применял" в Беларуси.

Как сообщали "Подробности", президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика готова принять у себя следователей самопровозглашенной "Луганской народной республики", если у них "возникнут вопросы" к Протасевичу.

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Самолет Ryanair, который 23 мая следовал по маршруту Афины-Вильнюс, посадили в Минске по личному распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко. Белорусские спецслужбы заявили, что палестинское движение ХАМАС сообщило им о бомбе на борту. ХАМАС отрицает это.

Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Республикой и Украина, с 29 мая белорусским самолетам запретили заходить в украинское авиапространство.

В Евросоюзе решили закрыть свое небо для белорусских авиакомпаний. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, а с 29 мая - закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов.