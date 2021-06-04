Чиновники не опускають рук і готують необхідні документи для тендерних закупівель

Зручності на мільйони. У Львові планують встановити першу автоматизовану вбиральню за чотири мільйони гривень. Ремонт старих підземних туалетів, кажуть у мерії, коштує дорожче. Тож, вирішили "зекономити".

Наша кореспондентка Христина Гашенко знайшла, де ремонтують вбиральні не "за всі гроші світу". І неабияк здивувалася. Чому - дивіться.

Сучасну, автоматизовану вбиральню із нержавіючої сталі комунальники планують встановити у центрі міста на проспекті Свободи. Це туалет із трьома кабінками. Одна з яких інклюзивна. Львівські чиновники обіцяють там чистоту.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради:

Вона надає високу якість санітарних послуг обслуговування. Там буде постійна наявність хімічних засобів, постійна наявність туалетного паперу.

Розрахуватись за користування вбиральнею можна або готівкою, або карткою. Проєкт європейського зразка для львівського міського бюджету коштує майже чотири мільйони гривень. За нього уже проголосували на міському виконкомі. Бо ж альтернативи у центрі Львова просто немає.

Зараз тут старі, закинуті туалети. Таких у центрі міста є 5. Втім ремонтувати їх наразі, ніхто не планує. Міські чиновники кажуть - дорого.

А шкода, кажуть львів'яни. Вбиралень у центрі міста вкрай бракує.

Ярослава, жителька Львова:

Людей багато і повині люди робити свою справу, а не під кущиками.

Олександра, жителька Львова:

Львів, це місто яке намагається бути комфортним містом для жителів, для відвідувачів тому необхідно забезпечити такими базовими скажімо речами.

Дарія, туристка із Черкас:

Приходиться ходити в заклади, але в заклади тоді не пускають, якщо ти просто не заходиш в заклад. Я вважаю, повинні поплікуватися, щоб людям було де сходити людям по своїх справах у центрі міста.

Тим часом під вікнами тих же чиновників комунальники розпочали ремонтувати стару вбиральню.

Це звичайна стара вбиральня. Вона удвічі більша від європейської модульної. Але і в рази дешевша. На її ремонт комунальники запланували трохи більше одного мільйона гривень.

Ірина Тихоліз, в.о. директора ЛКП "Ратуша-сервіс":

Розраховано 5 чоловічих місць, 4 пісуари, 5 жіночих кабінок, 2 інвалідських, кімната матері дитини і чоловічий і напевно близька восьмими умивальників.

У міській депутатській бюджетній комісії запевняють - грошей на вбиральню за чотири мільйони гривень немає. Цьогоріч заплановані медичні проєкти, а також місто повинне погасити чималі борги 20 року.

Наталія Шелестак, голова депутатської бюджетної комісії Львівської міськради:

Це борги за дороги, це борги за ремонти медичних освітніх закладів, закладів культури. Сума достатньо велика, це в межах кількох сотень мільйонів. Коштів зараз катастрофічно бракує тому, що ми не виконуємо план щодо бюджету розвитку чи потрібно це зараз конче встановлювати, на мою думку, ні.

Та попри борги львівські чиновники все ж не опускають рук і готують необхідні документи для тендерних закупівель дорогої вбиральні. Її планують встановити до Дня Незалежності.