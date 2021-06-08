Количество жертв столкновения поездов на юге Пакистана возросло до 62 человек. Еще более 100 получили ранения. Об этом сообщает аrynews.tv.

Спасательная операция на месте крушения все еще продолжается. Войска пакистанской армии и пакистанских рейнджеров Синд также помогают гражданской администрации в проведении операции.

На месте крушения поезда ведутся работы по оказанию помощи и спасению.

Напомним, ранее было известно о 40 погибших в результате аварии.

Читайте также о том, как в столице Малайзии городе Куала-Лумпур произошло столкновение двух поездов метрополитена. В результате инцидента пострадали как минимум 200 человек. Один из составов был наполнен пассажирами, а второй выполнял тестовый проезд.

Кроме того, на территории тайваньского уезда Хуалянь сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда, который въезжал в горный тоннель. Спасателям удалось провести эвакуацию 100 человек, всего в 8 вагонах поезда находились 350 пассажиров.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.