В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4597, который предусматривает запрет переноса рабочих и выходных дней из-за праздников. Его инициатором стала глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова, член фракции "Слуга народа".

В пояснительной записке к документу практику переноса рабочих дней назвали "типичной советской традицией". Законодатели упирают на то, что в других странах, в том числе ЕС, так не делают.

Авторы законопроекта считают, что смещение рабочих и выходных дней негативно сказывается на продуктивности труда и портит репутацию бизнес-потенциала Украины в мире.

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Парламентарии отмечают, что шестидневные рабочие недели запрещены трудовым законодательством, а четыре нерабочих дня подряд "снижают трудовую мотивацию" и человек после них "хуже адаптируется к рабочему процессу".

Как сообщали "Подробности", в июне 2021-го украинцев снова ждут затяжные выходные - на Троицу отдыхать будем три дня подряд.