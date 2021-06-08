В Херсонской области 9-летний ребенок из ружья ранил свою 60-летнюю бабушку. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей парня к административной ответственности, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Мальчик утром пришел в гости к своим дедушке и бабушке. Женщина завела внука в летнюю кухню, где тот нашел за холодильником дедову пневматическую винтовку.

Парень стал ее рассматривать и случайно нажал курок. Оружие оказалось заряженным, раздался выстрел - и пуля попала бабушке в мягкие ткани у шеи.

Отмечается, что жизни и здоровью женщины угрозы нет. Она написала заявление с просьбой не проводить расследование.

Однако сейчас решается вопрос о подготовке в отношении родителей парня административных материалов и привлечении их к ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей".

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