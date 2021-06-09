Международная команда ученых из США, Германии, России и Чехии обнаружила во льдах несколько, замерзших 24 тысячи лет назад, червей-коловраток. Коловратка является одним из самых примитивных многоклеточных животных, отличающееся невероятной живучестью.

Эти животные могут спокойно продолжить свое существование даже после 6-10 тысяч лет заморозки. Их обнаружили в поясе вечной мерзлоты на глубине 3,5 метров у берегов восточноякутской реки Алазея. После разморозки и "воскрешения" коловратка, принадлежащая к роду Adineta, могла размножаться партеногенезом, а также успешно пережила повторную заморозку.

Отмечается, что предки коловраток сумели выработать механизм, позволяющий им эффективно защищаться от внешних факторов. Также специалисты планируют и дальнейшее изучение животного, чтобы понять, как помочь человеку защититься от разрушений при заморозке.

Bdelloid rotifers may be the toughest, tiniest animal you’ve never heard of. https://t.co/p0OfKZR7yg pic.twitter.com/pZharBdSeA — The New York Times (@nytimes) June 8, 2021

Читайте также, в Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы, которые вымерли после появления собак Динго, а также популяцию животных "покосила" инфекционная форма рака. Тасманийские дьяволы считаются самыми крупными сумчатыми хищниками в природе.

Кроме того, на территории бразильского штата Пара в одной из шахт ученые из Хьюстонского университета обнаружили штамм бактерий, которые могут вырабатывать медь из купороса, которым питаются. Исследователи провели лабораторные эксперименты.

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