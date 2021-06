Международная команда ученых из США, Германии, России и Чехии обнаружила во льдах несколько, замерзших 24 тысячи лет назад, червей-коловраток. Коловратка является одним из самых примитивных многоклеточных животных, отличающееся невероятной живучестью.

Эти животные могут спокойно продолжить свое существование даже после 6-10 тысяч лет заморозки. Их обнаружили в поясе вечной мерзлоты на глубине 3,5 метров у берегов восточноякутской реки Алазея. После разморозки и "воскрешения" коловратка, принадлежащая к роду Adineta, могла размножаться партеногенезом, а также успешно пережила повторную заморозку.

Отмечается, что предки коловраток сумели выработать механизм, позволяющий им эффективно защищаться от внешних факторов. Также специалисты планируют и дальнейшее изучение животного, чтобы понять, как помочь человеку защититься от разрушений при заморозке.

Bdelloid rotifers may be the toughest, tiniest animal you’ve never heard of. https://t.co/p0OfKZR7yg pic.twitter.com/pZharBdSeA