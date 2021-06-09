В селе Парышков, которое находится в Киевской области, вооруженный мужчина открыл стрельбу по двум односельчанам из-за лая их собаки. Об этом инциденте сообщает пресс-служба Национальной полиции в Киевской области.

На место происшествия выдвинулась группа быстрого реагирования полиции а также следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснили, что стрелка раздражал непрекращающийся лай собаки, в результате чего словесная перепалка между ним и хозяином животного переросла в драку со стрельбой.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Парышков Броварского района мужчина открыл стрельбу по людям и ранил мужчину и женщину.

Отмечается, что третий пострадавший получил удар рукояткой оружия по голове. нападавший после совершенного сразу скрылся. Медики диагностировали у пострадавшего от пуль мужчины ранение грудной клетки, а у женщины - повреждение бедра. полицейским удалось задержать злоумышленника в его собственном доме. У него изъяли оружие для стрельбы резиновыми боеприпасами. Задержанному инкриминировали статью за хулиганство, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия, оно не рекомендовано к просмотру впечатлительным людям

Ранее мы писали, что в Херсоне в помещении Центрального универмага произошел конфликт между двумя водителями, который закончился травмами и стрельбой. Супруг женщины вошел внутрь универмага, после чего раненный подобрал на улице обломок кирпича, вошел в магазин и ударил нападавшего.

Кроме того, в городе Белгород-Днестровский двое мужчин из огнестрельного оружия стреляли в пожилых супругов на территории местного кладбища. За покушение на убийство злоумышленникам грозит уголовное наказание в виде 15 лет лишения свободы либо же пожизненное заключение.

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