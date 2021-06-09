Нищівний смерч пронісся американським штатом Колорадо. Синоптики кажуть, це був досить рідкісний вихор, що утворився на землі. Бо зазвичай торнадо виникають у грозових хмарах. Найбільше перепало округові Вельд. Там зруйновані будинки та пошкоджені поля.

Минулося без потерпілих, адже жителі регіону добре знають, як поводитися з небезпечних погодних умов. Цей округ відомий у США за великою кількістю торнадо.