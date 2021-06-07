В понедельник, 7 июня, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейсус заявил о том, что с учетом распространения новых штаммов коронавируса быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия. Прежде всего для тех, кто не вакцинирован. Об этом он сказал в ходе брифинга.

По его словам, в странах с наибольшим доступом к вакцинам от коронавируса наблюдается снижение смертности среди старшей возрастной группы.

На сегодня в этих странах ограничения ослабляют, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов.

С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность штаммами, включая вариант "Дельта", слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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