Национальный союз журналистов Украины выражает свою обеспокоенность в связи с трагедией, произошедшей в Кяльбаджарском районе. Мы выражаем свои соболезнования семьям погибших и всему азербайджанскому народу. Об этом сообщается в пресс-службе НСЖУ.

"Наш союз выражает сожаление по поводу гибели азербайджанских коллег. Мы присоединяемся к призыву Международной и Европейской федераций журналистов с требованием защиты журналистов и гражданского населения. Нормы международного права и международные договоренности должны неукоснительно соблюдаться", - отметил Сергей Томиленко.

"Надеемся, что совместными усилиями мы сможем сделать Карабах безопасным для журналистов!", - подчеркнул глава Национального союза журналистов Украины

Отметим, что в результате попадания на противотанковую мину на территории села Сусузлуг 4 июня примерно в 11.00 автомобиля КамАЗ, в котором находились журналисты, командированные в освобожденный от оккупации Кяльбаджар в связи с исполнением служебных обязанностей, погибли три человека - оператор AzTV Сирадж Абышов, корреспондент информагентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, заместитель представителя Исполнительной власти по Сусузлугскому сельскому административно-территориальному округу Кяльбаджарского района Ариф Алиев, еще 4 человека, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, были госпитализированы.