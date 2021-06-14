В Москве будут штрафовать за сидение на скамейках в нерабочие дни [ Редактировать ]
Источник: мэрия Москвы
Жителям Москвы, нарушающим запрет на использование в период нерабочих дней объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок, будет грозить штраф в размере до 4 000 рублей (1 500 грн). Об этом заявил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков, сообщает ТАСС.
За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тысяч рублей.
Запрет на отдых в парках российской столицы связан с резким ростом заболеваемости COVID-19. Количество новых случаев коронавируса увеличивалось в России 11 дней подряд с 3 июня. Лишь сегодня, 12 июня, заболеваемость стабилизировалась, за минувшие сутки выявили 14 723 новых случаев COVID-19, что на 6,81% меньше, чем накануне.
Из-за всплеска заболеваемости в Москве мэр Сергей Собянин продлил нерабочие дни с 12 по 20 июня. Работодателям рекомендовали перевести на "удаленку" не менее 30% сотрудников. Российские власти пока не намерены продлевать выходные для всей страны или объявлять новый локдаун.
Напомним, что в Украине 12 июня зафиксировали минимальное число новых случаев COVID с начала года. За минувшие сутки госпитализировали 464 человека, умерли 13, а выздоровели 3328 пациентов.
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