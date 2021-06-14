В Министерство образования и науки Украины поступили электронный образец диссертации и аттестационное дело Ильи Кивы. Там его будут проверять на соответствие законодательства в сфере аттестации научных кадров. Уже отправлены запросы в спецсовет с просьбой предоставить больше материалов для проведения экспертиз. Об этом рассказал один из представителей экспертного совета МОН.

Говорить о каких-либо нарушениях либо об их отсутствии пока оснований нет, ведь проверка только начата, пояснил он.

Согласно Порядку присуждения ученых степеней, специализированный ученый совет в месячный срок после защиты диссертации отправляет в МОН электронный образец диссертации и аттестационное дело получателя ученой степени.

Дальше, МОН проверяет соответствие материалов, предоставленных в аттестационном деле, нормативно-правовым актам по вопросам аттестации кадров высшей квалификации, а также информацию, отправленную заявителями.

"Экспертный совет, который будет принимать решение по дисертации Ильи Кивы начнет свою работу после получения всех необходимых материалов.

Сейчас говорить о присущих или отсутствующих фактах каких-либо нарушений по его (Кивы, - ред) работе нельзя. Нет пока оснований, не было экспертизы. Было много шума в прессе, много обвинений, но для экспертного совета - это не есть основанием. Мы имеем право руководствоваться только фактами, документально подтвержденным. Это не быстрый процесс. Для проведения тщательной экспертизы, МОН отправляет запросы, уже часть отправлены.

Изучает ответы, только после этого и проверки всех материалов будет вердикт, я думаю осенью", - сказал собеседник.

Напомним, что депутат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию. Члены Научного совета проголосовали за присвоение ему ученой степени. Но окончательное решение должен принять экспертный совет.

Кандидатская диссертация Кивы называется "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Научного руководителя Кивы Владимира Гурковского, который помогал депутату с кандидатской работой, после скандала с зашитой, уволили с работы. Он подал иск в суд.