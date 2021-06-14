У Румунії автобус з українськими заробітчанами потрапив у смертельну ДТП [ Редактировать ]
Двоє загиблих і п'ятнадцять поранених. У Румунії біля кордону з Угорщиною зазнав аварії мікроавтобус із заробітчанами. 16 українців і молдаванин прямували до Чехії.
ДТП сталася вночі. За попередньою інформацією, водій буса не впорався з керуванням і врізався у вантажівку.
Як повідомили в МЗС, один пасажир загинув на місці, ще одна жінка згодом у лікарні. За життя двох українських громадян зараз борються лікарі. Решта людей госпіталізації не потребують. Водія затримали і допитують.
Олег Ніколенко, речник МЗС:
Мікроавтобус зіткнувся з вантажним транспортним засобом, який рухався попереду. На доручення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українські дипломати негайно почали взаємодію з румунськими правоохоронцями для з'ясування усіх обставин ДТП, встановили зв'язок з лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу. Для родичів відкрито цілодобову гарячу лінію посольства України в Румунії.
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