Двоє загиблих і п'ятнадцять поранених. У Румунії біля кордону з Угорщиною зазнав аварії мікроавтобус із заробітчанами. 16 українців і молдаванин прямували до Чехії.

ДТП сталася вночі. За попередньою інформацією, водій буса не впорався з керуванням і врізався у вантажівку.

Як повідомили в МЗС, один пасажир загинув на місці, ще одна жінка згодом у лікарні. За життя двох українських громадян зараз борються лікарі. Решта людей госпіталізації не потребують. Водія затримали і допитують.

Олег Ніколенко, речник МЗС: