Вакцинація на паузі: у Києві скасували "щеплення вихідного дня" [ Редактировать ]
Щеплення вихідного дня скасували. Щоправда, тимчасово і лише у столиці.
Центр вакцинації в Міжнародному Виставкому Центрі змінить графік роботи через свята - Трійцю та День Конституції. Замість вихідних цього та наступного тижня щеплення робитимуть у будні. Тобто запис з 19-20 червня переноситься на четвер і п'ятницю - 17-18 червня.
Коли вакцинують тих, хто записався на 27-28 число - повідомлять після 22 червня.
У МВЦ, нагадаємо, передбачено дві черги - "жива" і за попереднім записом. З собою потрібно мати SMS від сайту helsi.me, встановлений додаток "Дія", паспорт та ідентифікаційний код.
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