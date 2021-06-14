Щеплення вихідного дня скасували. Щоправда, тимчасово і лише у столиці.

Центр вакцинації в Міжнародному Виставкому Центрі змінить графік роботи через свята - Трійцю та День Конституції. Замість вихідних цього та наступного тижня щеплення робитимуть у будні. Тобто запис з 19-20 червня переноситься на четвер і п'ятницю - 17-18 червня.

Коли вакцинують тих, хто записався на 27-28 число - повідомлять після 22 червня.

У МВЦ, нагадаємо, передбачено дві черги - "жива" і за попереднім записом. З собою потрібно мати SMS від сайту helsi.me, встановлений додаток "Дія", паспорт та ідентифікаційний код.