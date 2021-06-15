Врачи развенчали популярные мифы о чае с молоком. Так, эксперты заявили, что напиток не приводит к раку желудка, передает newsyou.info.

Существует распространенное заблуждение - молоко в сочетании с чаем способно спровоцировать рак желудка. Специалисты заявили, что это неправда. Относительно этого напитка стоит лишь придерживаться лишь простого правила - в день максимум одна чашка.

Однако стоит помнить, что содержащиеся в чае таурин и кофеин не дают кальцию должным образом усваиваться в организме, поэтому лучше всего разделить оба напитка.

Диетологи отметили, что добавив к чаю молоко, о полезных свойствах кальция, содержащегося в нем, можно забыть. Но у такого напитка есть и плюсы: при смешивании в любых пропорциях молоко значительно уменьшает дубящие свойства чая, не лучшим образом влияющие на желудок.

Например, людям, с хроническими болезнями желудка язвенного характера наоборот будет полезно добавить молоко в чай для смягчения его раздражающего действия.

Также, не стоит использовать кипящее молоко для заваривания чая. Именно это вполне способно привести к появлению проблем с желудочно-кишечным трактом.

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