Какие фрукты не навредят фигуре [ Редактировать ]
Многие худеющие сознательно избегают фрукты, опасаясь набрать лишний вес легко и незаметно. К тому же, в них содержится фруктовый сахар, который, по мнению желающих распрощаться с лишними кило, только навредит формам, передает newsyou.info.
Нет определенного фрукта, который запустит похудение в организме, но есть фрукты, которые питательны своим витаминным и минеральным составом.
1. Грейпфрут - среднее между помело и апельсином и обычно ассоциируется с диетой и похудением. Половина грейпфрута содержит всего 39 калорий, но обеспечивает 65% рекомендуемой суточной нормы витамина С. Он не запускает процесс горения жировых отложений, но он точно не будет мешать похудению.
2. Яблоки - низкокалорийны и богаты клетчаткой, в них 116 калорий и 5,4 грамма клетчатки на один крупный фрукт.
3. Ягоды - все варианты ягод подходят для тех, кто правильно питается и контролирует свой рацион. Ягоды низкокалорийны и содержат много витаминов. Они также могут оказывать положительное влияние на уровень холестерина, артериальное давление и воспаление.
4. Косточковые фрукты - имеют низкий ГИ, низкокалорийны и богаты питательными веществами, такими как витамины C и A, что делает их идеальным вариантом перекуса и добавки куда-то.
5. Киви - отличный источником витамина C, витамина E, фолиевой кислоты и клетчатки.
6. Бананы - многие бояться бананов при нормализации веса, но бананы очень питательны для организма и они не будут мешать достижению результата, если не переедать их.
7. Авокадо - если вы не знали, то это фрукт и он полезен со всех сторон.
Все фрукты лучше есть целиком, а не в соке. Фрукты и ягоды можно есть отдельно, а можно дополнять им салаты, йогурты и просто использовать как десерт. Так же фрукты дают хорошую сытость, поэтому если у вас есть проблемы с чувством насыщения, попробуйте добавить в рацион больше фруктов и ягод.
Никогда не нужно бояться правильных продуктов. Ни один правильный продукт не будет во вред организму так, как то, что можно найти на прилавках.
Ранее мы писали о том, какой популярный овощ поможет снизить вес.
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