"Північний потік-2" не має призвести до геополітичних втрат України - кандидат у канцлери Німеччини [ Редактировать ]
"Російсько-німецький газогін "Північний потік-2" не повинен використовуватися для шантажу України". З такою заявою виступив Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від правлячої німецької партії ХДС. За його словами, газопровід є суто економічним проєктом.
Лашет виступає ЗА завершення його будівництва. Та водночас наголошує - "Північний потік-2" не має призвести до геополітичних втрат України. За його словами, домовленість щодо цього існує на європейському рівні.
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