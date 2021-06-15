"Російсько-німецький газогін "Північний потік-2" не повинен використовуватися для шантажу України". З такою заявою виступив Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від правлячої німецької партії ХДС. За його словами, газопровід є суто економічним проєктом.

Лашет виступає ЗА завершення його будівництва. Та водночас наголошує - "Північний потік-2" не має призвести до геополітичних втрат України. За його словами, домовленість щодо цього існує на європейському рівні.