Во вторник, 15 июня, под Луцком, в районе села Боголюбы, произошло ДТП, в котором погибли священник и студент духовной семинарии. Об этом сообщает региональная Нацполиция.

Так, водитель легкового автомобиля протаранил мелиоративную трубу. После этого ВАЗ несколько раз перевернулся и слетел в кювет.

Водитель и один из пассажиров (житель Камень-Каширского района), погибли на месте происшествия. Также с места ДТП увезли в больницу второго пассажира, тоже жителя Камень-Каширского района.

Предварительной причиной ДТП в полиции называют превышение скорости.

Лучанин, находясь за рулем легкового автомобиля ВАЗ, вероятно, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение с мелиоративной трубой. Автомобиль несколько раз перевернулся и слетел в кювет.

Также на сайте Волынской епархии УПЦ МП сообщается, что ее глава архиепископ Нафанаил отслужил панихиду по клирику Свято-Покровского храма, архидиакону Роману (Тюканько) и студенту Волынской духовной семинарии Назарию.

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