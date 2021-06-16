Представитель администрации США высокого ранга заявил о том, что президент США Джо Байден на встрече в Женеве 16 июня с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить нормы поведения в киберпространстве, а также разоружение и контроль над вооружениями. Об этом он сказал, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву.

Что касается киберпространства, очевидно, что вирусы-вымогатели будут важной темой завтрашних переговоров. Они также обсудят более широкий вопрос норм поведения и правил в киберпространстве завтра в ходе переговоров.

"И президент ясно даст понять, что если мы увидим значительные проявления активности в киберпространстве, как это было с SolarWinds, то он ответит так же, как мы ответили с SolarWinds", - добавил он.

По его версии, ответ США на масштабную кибератаку с использованием ПО компании SolarWinds "был пропорционален".

Мы считаем, что это стало сигналом о том, что Соединенные Штаты не будут терпеть. И поэтому мы считаем, что принятый нами ответ был правильным. Но, конечно, это более серьезный вызов, который потребует от нас последовательных, устойчивых политических мер, и мы будем подходить к этому вопросу соответствующим образом.

Также по его словам, Россия и США могут принять решение вернуть своих послов в Вашингтон и Москву по итогам встречи лидеров двух стран.

Это возможно. Я не стану это подтверждать до тех пор, пока два президента не проведут встречу.

Кроме того, Байден не планирует затрагивать тему продажи Россией Турции систем С-400 на встрече с Путиным, добавил представитель администрации США.

В то же время Вашингтон готов к выработке новых договоренностей с Москвой в сфере разоружения и контроля над вооружениями еще до истечения в 2026 году срока действия договора СНВ-3.

Представитель исполнительной ветви власти США, комментируя проблематику контроля над вооружениями, заявил:

Мы гибко подходим к срокам и форматам соглашений. Это может быть нечто более всеобъемлющее, это могут быть соглашения, охватывающие различные составляющие в различные периоды. Так что речь не обязательно идет об обстоятельстве, которое заключается в том, что надо ждать до истечения Нового ДСНВ, чтобы предпринять что-то.

Кроме того, он подчеркнул, что нынешний американский лидер в отличие от своего предшественника Дональда Трампа не пытается настаивать на подключении КНР к переговорам России и США о разоружении и по вопросу контроля над вооружениями.

Ранее "Подробности" собрали всю важную информацию, которую вам нужно знать перед предстоящей встречей лидеров двух стран.

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